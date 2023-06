POL-BOR: Stadtlohn - Sachbeschädigungen

Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg, Campingplatz "Am Wolfssee" Tatzeit: zwischen 02.06.23, 14.00 Uhr, und 03.06.23, 14.15 Uhr; Drei aufgeschlitzte Reifen und der Lack an der Beifahrerseite zerkratzt, so fand eine Geschädigter seinen Pkw am Samstagnachmittag vor. Der Wagen stand auf einer Parzelle des Campingplatzes "Am Wolfssee". Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt ...

