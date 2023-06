POL-BOR: Gronau - Spielzeugautomat aufgebrochen

Borken (ots) - Tatort: Borken, Mühlenstraße; Tatzeit: 03.06.23, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr; Am Samstagnachmittag schlug ein noch unbekannter Täter eine Scheibe eines Pkws ein, der in einer Anwohner-Tiefgarage an der Mühlenstraße stand. Das Tor der Garage war defekt, so dass ungehinderter Zugang bestand. Entwendet wurden Kleidung und eine Tasche mit einer Geldbörse und Friseurutensilien. Die Polizei sucht ...

mehr