POL-BOR: Gronau - Couragierte Zeugen schreiten ein

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Damm; Tatzeit: 03.06.2023; ca. 15.35 Uhr;

Mit dem couragierten Einschreiten von Zeugen hatte zwei Diebe wohl nicht gerechnet: Am Samstagnachmittag wurde eine Zeugin gegen 15.35 Uhr auf einen Jugendlichen aufmerksam, der versuchte, ein Akku eines Pedelecs zu entwenden, welches vor einer Gaststätte am Gildehauser Damm stand. Die Zeugin sprach den Täter an, der daraufhin von seiner Tat abließ und zu einem Motorroller flüchtete, auf dem sein Mittäter wartete. Die Zeugin konnte die Flucht verhindern, indem die den Roller umschubste. Zusammen mit einem weiteren Zeugen wurde der Täter überwältigt und der Polizei übergeben. Dem zweiten Täter gelang zunächst die Flucht - er konnte aber durch Polizeibeamte in der Nähe festgenommen. Die beiden 17-Jährigen aus Enschede wurden später in die Obhut Erziehungsberechtigter übergeben. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein.

