Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Schulstraße; Tatzeit: 02.06.23, ca. 16.00 Uhr;

Es kam den Zeuginnen zu Recht komisch vor, dass zwei Männer am Freitagnachmittag zwei Pedelecs trugen, die zuvor verschlossen auf der Schulstraße an der Sporthalle gestanden hatten. Zu den beiden Verdächtigen gehörte offenbar ein dritter Mann, der vorauslief. Als die Täter angesprochen wurden, hatte sie ein wenig glaubhafte Ausrede parat und ließen die Fahrräder kurz darauf stehen, so dass diese den Inhabern wieder ausgehändigt werden konnten.

Täterbeschreibung:

1. Sehr jung, ca. 160 cm groß, schwarzer Hoodie (Kapuze über den Kopf gezogen 2. Ca. 170 cm groß, jung, sehr dunkle Hautfarbe 3. Etwas älter als die beiden "Fahrradträger" Alle drei hatten ein südländisches äußeres Erscheinungsbild.

In Ahaus kam es am Freitag zu mehreren vollendeten Fahrraddiebstählen (Böcklerstraße, Vredener Straße, Hessenweg). Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell