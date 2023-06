Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Gelddose gestohlen

Reken (ots)

Tatort: Groß Reken, Coesfelder Straße;

Tatzeit: zwischen 01.06.2023, 22.45 Uhr, und 02.06.2023, 07.30 Uhr;

Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Groß Reken bei einem Einbruch in eine Jugendherberge erbeutet. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang verschafft zu dem Gebäude an der Coesfelder Straße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Täter brachen im Inneren die Tür zur Rezeption auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Behälter mit Münzen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell