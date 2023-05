POL-PDMY: Wiederholte Motorradkontollen im Bereich Adenau

Kempenich (ots) - Am 07.05.2023 zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen Wohncontainer in Kempenich ein. Dieser war im Bereich der Leyberghalle abgestellt und ist Mitarbeitern der Kirmesveranstaltung zuzuordnen. Da zu diesem Zeitpunkt eine Kirmesveranstaltung in Tatortnähe stattgefunden hat, liegt es Nahe, dass womöglich ...

mehr