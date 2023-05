POL-PDMY: Einbruch in Wohncontainer im Rahmen der Kirmesveranstaltung

Ulmen (ots) - In einem Einkaufladen in Ulmen wurde am Samstagmorgen einer 82-jährigen Frau die Geldbörse entwendet. Diese befand sich in der Handtasche, welche im Einkaufswagen abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cochem, 02671 9840, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cochem Pressestelle Telefon: 02671 9840 www.polizei.rlp.de/pd.mayen Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

