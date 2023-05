Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl Geldbörse

Ulmen (ots)

In einem Einkaufladen in Ulmen wurde am Samstagmorgen einer 82-jährigen Frau die Geldbörse entwendet. Diese befand sich in der Handtasche, welche im Einkaufswagen abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cochem, 02671 9840, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell