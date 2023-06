Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen Radler erfasst

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Meckenemstraße/Bärendorfstraße;

Unfallzeit: 04.06.2023, 18.20 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Radfahrer am Sonntag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 42-Jähriger hatte gegen 18.20 Uhr mit seinem Wagen die Meckenemstraße aus Richtung Dinxperloer Straße kommend befahren. Als der Bocholter bei Grünlicht nach rechts in die Bärendorfstraße abbog, übersah er den 14-Jährigen: Der ebenfalls in Bocholt lebende Jugendliche war parallel auf dem Radweg unterwegs gewesen und überquerte gerade die Einmündung. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

