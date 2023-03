Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Regioautomat aufgebrochen - Täter richten hohen Schaden an

Groß Twülpstedt (ots)

Groß Twülpstedt, Ostlandweg

10.03.2023, 20.00 Uhr - 11.03.2023, 08.00 Uhr

Unbekannte haben einen Regioautomaten in der Straße Ostlandweg aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend 20.00 Uhr und Samstagmorgen 08.00 Uhr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Unbekannten den Münzwechsler mit Münzgeld in derzeit unbekannter Höhe, richteten allerdings einen Schaden an, der sich im mittleren vierstelligen Bereich belaufen dürfte. Der Münzwechsler wurde am nächsten Morgen in unmittelbarer Nähe auf einem Feld aufgefunden.

Da in der Tatortumgebung Feierlichkeiten stattgefunden haben, hoffen die Ermittler darauf, dass es Zeugen gibt, die verdächtige Personen beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell