Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg - Einbrüche in Wohnhäuser

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg - Teichbreite

Am 11.03.2023, in der Zeit von 17:30 - 22:35 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Karpfenstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffen sich UT gewaltsam Zugang über die Terassentür. Im Haus werden beide Etagen nach Diebesgut durchsucht. Zur Art und Höhe des Diebesgutes können bislang keine Angaben gemacht werden.

Wolfsburg - Hattorf

Ebenfalls am 11.03.2023, in der Zeit von 15:30 - 20:10 Uhr brechen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Meisenstraße ein. Hierbei steigen die Täter über ein Fenster im Erdgeschoss ein. Im Haus werden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Zum Diebesgut können auch in diesem Fall bislang noch keine Aussagen getroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen übernimmt das Fachkommissariat 2 der Polizei Wolfsburg. Die Polizei bittet Personen, die im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich an die Polizei in Wolfsburg unter Tel. 05361 - 46460 zu wenden.

