POL-WOB: Wolfsburg - Pkw Führer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Kokain unterwegs

Wolfsburg (ots) - Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen 202300325272 Wolfsburg, Braunschweiger Straße 10.03.2023, 01.10 Uhr bis 01.40 Uhr Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in eine Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Wolfsburger ein und entwendeten einen Tresor. Danach entkamen sie unerkannt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. In der Nacht zu Freitag löste die Alarmanlage der ...

