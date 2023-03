Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Frontalzusammenstoß auf glatter Straße - Fahrzeuginsassen bleiben unverletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Landesstraße 642, zwischen Bad Helmstedt und Beendorf (LSA) 09.03.2023, 20.20 Uhr

Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 642 bei dem ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer frontal mit einer 58-jährigen Golf-Fahrerin. Glücklicherweise wurden weder die Fahrer noch die Beifahrer verletzt. An den Fahrzeugen entstand erhebliche Sachschaden.

Einen Schutzengel hatten die vier Fahrzeuginsassen, die am späten Donnerstagabend auf der L 642 in einen Unfall verwickelt waren.

Der Audi-Fahrer fuhr in Begleitung einer 18-Jährigen auf der Landstraße von Beendorf in Richtung Helmstedt. In einer Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Bad Helmstedt kam er auf der schneebedeckten Straße ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der 19-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr frontal in den ihm entgegenkommenden Golf Plus. Auch die 58-Jährige, die in Begleitung ihres gleichaltrigen Mannes von Bad Helmstedt in Richtung Beendorf unterwegs war, konnte weder ausweichen noch bremsen.

Zum Glück wurden die Personen nicht verletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell