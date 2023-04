Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kontrolle der Tuningszene in Oldenburg - Jedes zweite Fahrzeug mit Mängeln +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag kontrollierte die Polizei im Oldenburger Innenstadtbereich insgesamt 20 Fahrzeuge im Hinblick auf Verstöße durch illegales Tuning. Bei der Hälfte der kontrollierten Autos und Motorräder stellten die Beamten teils erhebliche Mängel fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Beamten leiteten in der Gesamtzahl 13 Ermittlungsverfahren ein. Zudem wurde ein Kleinkraftrad sichergestellt.

Die Kontrollaktion, an der 14 speziell geschulte Beamtinnen und Beamte teilgenommen haben, fand am Samstag in der Zeit zwischen 14 und 22 Uhr in der Staulinie, Am Stadtmuseum sowie in der Raiffeisenstraße statt.

Gegen einen 23-jährigen Autofahrer leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da die Rückleuchten seines Mercedes nachträglich mit Tönungsfolie beklebt waren. Diese Manipulation führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs. Ein 16-jähriger Jugendlicher hatte die Abgasanlage seines Kleinkraftrads mutmaßlich derart manipuliert, dass der laufende Motor einen unzulässigen Lärm verursachte. Darüber hinaus missachtete der Schüler unmittelbar vor der Kontrolle das Rotlicht einer Ampel. Die Beamten stellten den Roller aufgrund der festgestellten Mängel sicher. Weitere, lärmverursachende Veränderungen wurden an dem Motorrad eines 20-jährigen Oldenburgers festgestellt. Ein 22-jähriger Mann aus Oldenburg geriet in die Kontrolle, nachdem er durch mehrfaches Aufheulenlassen des Motors unnötigen Lärm verursachte. An den Beleuchtungseinrichtungen seiner BMW stellten die Beamten unzulässige Veränderungen fest.

Der BMW einer 24-jährigen Frau aus Norden wies Manipulationen bei der Bereifung sowie bei der Beleuchtung auf. Zudem war eine Scheibe mit unzulässiger Folie beklebt. Auch in diesem Fall war die Betriebserlaubnis erloschen. Ebenfalls wegen mit Folie beklebter Seitenscheiben wurde ein Verfahren gegen den 32-jährigen Fahrer eines BMW eingeleitet. Mehrere weitere Fahrzeuge fielen wegen unzulässiger Veränderungen bei der Bereifung auf, was ebenfalls zur Einleitung von Ermittlungsverfahren gegen die Fahrer führen wird. Einem 29-jährigen Mann aus dem Ammerland musste die Weiterfahrt untersagt werden, da das Fahrwerk seines BMW derart tiefergelegt war, dass es bei Lenkbewegungen zu Reifenabrieb im Radkasten kam. Dadurch war die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt.

Die Kontrollgruppe "Autotuning" der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland ist im Jahr 2018 gegründet worden. Die Angehörigen der Kontrollgruppe werden regelmäßig beschult, sowohl im Hinblick auf technische Veränderungen an Fahrzeugen als auch in Bezug auf rechtliche Aspekte. In den letzten Jahren konnten dadurch sowohl Kontrollaktionen größerer Art, aber auch gezielte, anlassbezogene Kontrollen der Tuningszene im Rahmen des täglichen Streifentätigkeit durchgeführt werden. Die Kontrollaktionen werden in unregelmäßigen Abstanden fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell