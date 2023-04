Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall auf der B 401 in Edewecht+++

Oldenburg (ots)

Am späten Freitagabend gegen 23:30 Uhr hat sich ein schwarzer Kleinwagen Fiat Panda auf der Küstenkanalstraße (Bundesstraße 401) in Edewecht-Süddorf in Höhe der Martin-Luther-Kirche infolge eines Verkehrsunfall überschlagen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr dieser Kleinwagen zuvor die B 401 aus Richtung Oldenburg kommend in Richtung Papenburg. Aus bislang unbekannten Gründen wurde eine Vollbremsung veranlasst und der PKW kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Fiat gegen die Schutzplanke, überschlug sich und kam auf dem rechten Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Mehrere Gäste einer in der unmittelbaren Nähe befindlichen Feier eilten nach draußen, um ggfs. Hilfe zu leisten. Da sich beim Eintreffen der ersten Funkstreifenwagenbesatzung niemand der angetroffenen Personen als Fahrzeugführer zu erkennen gab und sich der Verdacht der Unfallverursachung gegen einen 19jährigen alkoholisierten jungen Mann aus der Gemeinde Edewecht erhärtete, wurde bei diesem eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Mittlerweile wurde bekannt, dass unmittelbar nach diesem Verkehrsunfall eine bislang unbekannte Frau mit einem Auto angehalten und ihre Hilfe als Ärztin angeboten hat. Diese Ärztin wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 zu melden. (516567)

