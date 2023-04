Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall im Stadtgebiet hat Stromausfall zur Folge+++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Samstag ereignet sich in Oldenburg ein Verkehrsunfall, welcher einen Stromausfall für mehrere Häuserblocks zur Folge hatte.

Gegen 23:45 Uhr befährt ein 42-jähriger Oldenburger mit dem Pkw seiner Mutter die Hans-Fleischer-Straße in Richtung des Wendehammers. Dabei verliert er die Kontrolle über den Pkw und prallt gegen einen Stromkasten. Dieser wird hierdurch vollständig zerstört. Der Pkw selber ist nicht mehr fahrbereit und kommt wenige Meter vom Kasten entfernt zum Stehen.

Der Oldenburger entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, kann jedoch einige Zeit später von den Einsatzkräften vor Ort gestellt werden. Da im verunfallten Fahrzeug deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar ist und der 42-jährige Hartdrogenkonsum einräumt, wird er zwecks Blutentnahme der Wache zugeführt.

Es kann zudem ermittelt werden, dass der 42-jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Da er das Fahrzeug seiner Mutter zudem ohne deren Einverständnis an sich genommen hat, erwarten ihn nun diverse Strafverfahren wegen der begangenen Verkehrsdelikte. Da er zudem ankündigt, noch in derselben Nacht weitere Straftaten begehen zu wollen, wird er zu deren Verhinderung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Am Stromkasten entsteht erheblicher Sachschaden, es ragen Starkstromkabel ungesichert aus dem Boden heraus. Zudem sind diverse an den Verteilerkasten angeschlossene Mehrparteienhäuser ohne Stromversorgung. Die Feuerwehr sowie der Netzbetreiber rücken noch in der Nacht für Widerherstellungs- und Sicherungsarbeiten aus.

Auch am nicht mehr fahrbereiten Pkw entsteht Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich, dieser wird nach erfolgter Spurensicherung an der Unfallstelle durch ein Abschleppunternehmen geborgen. (516407)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell