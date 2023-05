Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche geschnappt und weggerannt

Kaiserslautern (ots)

Am helllichten Tag und sozusagen direkt vor seiner Nase ist einem Mann am Dienstag "Am Altenhof" eine Tasche gestohlen worden. Verhindern konnte er es trotzdem nicht - und leider auch keine Täterbeschreibung abgeben. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Wie der 81-Jährige der Polizei meldete, saß er in der Mittagszeit in einem Restaurant am Tisch. Vor sich hatte er eine kleine schwarze Tasche liegen, in der sich sein Ausweis und seine Lesebrille befanden. Gegen 12.30 Uhr lief ein Unbekannter vorbei, nahm die Tasche an sich und rannte damit weg.

Alles ging so schnell, dass weder der Bestohlene noch andere Gäste des Restaurants den Täter beschreiben konnten. Zeugen, die sich zur fraglichen Zeit am Altenhof aufhielten und denen der Unbekannte auf der Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

