Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Baby im Auto, Tür zu, Schlüssel steckt innen

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin hat sich und ihr Kind am Dienstagvormittag im Stadtteil Einsiedlerhof in eine missliche Lage gebracht: Auf einem Parkplatz in der Kaiserstraße schlug am Pkw der 29-jährigen Frau die Tür zu und verriegelte sich von selbst - der Schlüssel steckte innen, und auch das zehn Monate alte Baby befand sich im Wagen.

Die Frau wusste sich nicht anders zu helfen und verständigte die US-Militärpolizei. Die Streife wiederum meldete den Vorfall der Polizeiinspektion 2, und ein Streifenteam rückte aus.

Weil das Baby bereits einen stark verschwitzten Eindruck machte und weinte, verloren die Beamten keine Zeit: Sie schlugen mit Einverständnis der Fahrzeughalterin eine Scheibe des Pkw ein und holten das Kind aus dem Wageninneren. Eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ergab: alles in Ordnung.

Entwarnung gab es später auch für einen der beteiligten Polizeibeamten. Ihm waren beim Einschlagen der Scheibe durch eine Windböe Glaspartikel ins Gesicht geflogen. Vorsorglich wurde er von einem Augenarzt untersucht; es wurde aber zum Glück keine Verletzung am Auge festgestellt. |cri

