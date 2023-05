POL-PPWP: Ladendiebin auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern (ots) - Eine 51-Jährige ist am Dienstag in der Feuerbachstraße überfallen worden. Die Frau hatte gegen 18:45 an einem Bankautomaten Geld abgehoben, als ein Mann die Filiale betrat und sie aufforderte, ihm das Geld auszuhändigen. Der Unbekannte schubste die 51-Jährige zu Boden, entriss ihr das Geld und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Der Täter soll ungefähr 40 Jahre alt ...

