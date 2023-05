Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raubüberfall auf Bankkundin

Kaiserslautern (ots)

Eine 51-Jährige ist am Dienstag in der Feuerbachstraße überfallen worden. Die Frau hatte gegen 18:45 an einem Bankautomaten Geld abgehoben, als ein Mann die Filiale betrat und sie aufforderte, ihm das Geld auszuhändigen. Der Unbekannte schubste die 51-Jährige zu Boden, entriss ihr das Geld und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Der Täter soll ungefähr 40 Jahre alt sein. Er wird auf 1,80 Meter geschätzt, mit kräftiger Statur und einem Bauchansatz. Der Mann hat lichtes, blondes Haar. Zur Tatzeit trug er eine grüne Jogginghose und ein blaues Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

