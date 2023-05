POL-PPWP: Einbruch in Firmengelände

Kaiserslautern (ots) - Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Autofahrer an Pfingstmontag in der Vogelwoogstraße einen Unfall verursacht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 48-Jährige mit seinem Peugeot 308 in der Reichswaldstraße unterwegs und geriet in der Kurve im Übergang zu Vogelwoogstraße in den Gegenverkehr. Dort prallte er gegen 11.20 Uhr auf einen entgegenkommenden Hyundai i30. Glück im Unglück: ...

mehr