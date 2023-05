Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit reichlich Alkohol intus Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots)

Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Autofahrer an Pfingstmontag in der Vogelwoogstraße einen Unfall verursacht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 48-Jährige mit seinem Peugeot 308 in der Reichswaldstraße unterwegs und geriet in der Kurve im Übergang zu Vogelwoogstraße in den Gegenverkehr. Dort prallte er gegen 11.20 Uhr auf einen entgegenkommenden Hyundai i30.

Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Es blieb bei Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weil die Polizisten, die den Unfall vor Ort aufnahmen, beim Verursacher eine Alkoholfahne rochen, baten sie den Mann zum Atemtest - Ergebnis: 1,89 Promille. Der 48-Jährige musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell