POL-PPWP: Alpträume rufen Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Schlägerei ist die Polizei am frühen Montagmorgen in die Zollamtstraße ausgerückt. Zeugen hatten gegen 5 Uhr gemeldet, dass sich auf dem Parkdeck eines Lokals mehrere Personen prügeln würden. Vor Ort stellte die Streife verschiedene Gruppen fest, die sich in unterschiedliche Richtungen zerstreut hatten. Beim Erblicken des Polizeifahrzeugs ergriffen einzelne Personen die Flucht, zwei junge Männer konnten aber in der Nähe wieder ...

