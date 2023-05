POL-PPMZ: Budenheim - Zwei Personen nach Unfall verletzt, Fahrer betrunken

Mainz-Altstadt (ots) - Nicht schlecht staunte ein 22-Jähriger Mainzer als er sein Auto am 29.04.23 gegen 08:00 in der Weisenauer Straße in Mainz starten wollte. Der Motor war nach dem Starten direkt derart laut, dass der Fahrer einen Pannendienst um Hilfe rief. Dieser stellte dann fest, dass der Katalysator am Fahrzeug fehlte. Der s.g. "Kat" wurde offensichtlich mit ...

mehr