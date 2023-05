Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Katalysatoren Diebstahl in der Altstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Nicht schlecht staunte ein 22-Jähriger Mainzer als er sein Auto am 29.04.23 gegen 08:00 in der Weisenauer Straße in Mainz starten wollte. Der Motor war nach dem Starten direkt derart laut, dass der Fahrer einen Pannendienst um Hilfe rief.

Dieser stellte dann fest, dass der Katalysator am Fahrzeug fehlte. Der s.g. "Kat" wurde offensichtlich mit einem Trennwerkzeug herausgeschnitten.

Katalysatoren Diebstähle sind aufgrund ihres Gehalts an Edelmetallen eine lukrative Beute für Diebe.

Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen im o.g. Zeitraum beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell