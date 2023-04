Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim - Während Notruf - Radfahrer verursacht mit 3,4 Promille Unfall

Mainz (ots)

Weil ihm am gestrigen Donnerstag gegen 18:00 Uhr, ein offensichtlich stark betrunkener Radfahrer in der Waldstraße in Budenheim aufgefallen war, hat ein 25-jähriger Mann den Notruf der Polizei gewählt. Noch während des Notrufes verursachte der Radfahrer dann sogar einen Unfall, prallte gegen ein geparktes Auto und verursachte Schäden daran. Noch in der Nähe des Unfallortes konnte er dann, sein Fahrrad schiebend, durch eine Polizeistreife angehalten werden. Bei der Kontrolle musste er durch die Polizisten gestützt werden, damit er nicht umfällt. Sein Atemalkoholgehalt betrug zu diesem Zeitpunkt 3,4 Promille. Gegen den 40-Jährigen wird nun durch die Polizeiinspektion Mainz 2 ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geführt.

