Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hoher Schaden nach Dachrinnenaustausch - Betrüger festgenommen

Mainz (ots)

Mehrere tausend Euro haben vier Männer am gestrigen Donnerstag erbeutet, weil sie ihren Opfern erklärt hatten, dass die Dachrinnen ihrer Häuser dringend repariert werden müssten. Die vier Täter gingen dabei in Wohngebieten mit hohem Einfamilienhausanteil durch die Straßen und sprachen Personen vor deren Häusern an. Hierbei unterbreiteten sie Angebote in einer Höhe von wenigen hundert Euro, zum Austausch der alten und vermeintlich beschädigten Dachrinne. Noch während der Verhandlung begannen mindestens zwei der Arbeiter bereits damit, die alte Dachrinne zu demontieren und schafften damit unumkehrbare Fakten, welche die Hausbesitzer dazu nötigt die Arbeiten zu beauftragen. Hier spielt auch das vermeintlich günstige Angebot sowie die sofortige Umsetzung eine Rolle. Irrtümlich wird dabei angenommen, dass alte Dachrinnen in ihrer Funktion minderwertig sein können. Dem ist aber meist nicht so. Selbst Undichtigkeiten können durch einen seriösen Fachbetrieb, am besten aus der Region, mit wenig Aufwand behoben werden. In den gestrigen Fällen, unterbrachen die Täter jedoch ihre Arbeit nach kurzer Zeit und verhandelten nach, da der Aufwand und Materialbedarf die ursprüngliche Kalkulation weit übersteigen würde. Sie forderten daraufhin, zumindest in einem Fall nahezu 10.000,- EUR für den Austausch aller Regenrinnen. In der nachfolgenden Preisverhandlung traten die Täter dann gemeinsam sehr einschüchternd und bedrohlich gegenüber den Hausbesitzern auf, so dass diese sich genötigt fühlten, mehrere tausend Euro für die Arbeiten zu bezahlen. In einem Fall wurde der Geschädigte von allen vier Tätern zur Bank begleitet, offensichtlich um zu verhindern, dass dieser während des Weges die Polizei verständigen kann. Nachdem sie das Geld in Empfang genommen hatten, entfernten sich die Täter ohne die Arbeit zu Ende zu führen. Der 72-jährige Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei. Einsatzkräfte konnten wenige Zeit später, die vier Personen antreffen und festnehmen. Bei deren Durchsuchung wurden mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt, welches auf mindestens zwei Taten schließen lässt. Alle vier Täter wurden erkennungsdienstlich behandelt und müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Betrugsdelikten und Nötigungen rechnen. An den betroffenen Häusern wurde großer Schaden verursacht. Die zwar alten aber funktionsfähigen Dachrinnen wurden erheblich beschädigt. Das neu verbaute Material ist offenbar minderwertiger Qualität und unsachgemäß verbaut. Die Polizei empfiehlt, nicht auf Verhandlungen an der Haustür zu spontanen Reparaturarbeiten am Haus einzugehen. Dabei kann es sich um die Reinigung oder das Teeren von Hofeinfahrten, das Reinigen von Dachziegeln, Austausch von Dachrinnen und vieles mehr handeln. Vielmehr sollten betroffene Personen versuchen die Verhandlungen abzubrechen, sich in das Haus zurückziehen und den Notruf der Polizei - 110 wählen. Die Polizei wird am Telefon beraten, welche Verhaltensweisen in diesem Fall angebracht sind und gleichzeitig Einsatzkräfte entsenden. Sollten Reparaturarbeiten notwendig werden, empfiehlt es sich bei ortsansässigen Firmen anzufragen, auch Nachbarn können eine gute Informationsquelle sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell