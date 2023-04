Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Rheinhessen: Drei Bagger und ein Radlader entwendet - auf LKW sichergestellt - gemeinsame Pressemitteilung der StA Mainz und des PP Mainz

Mainz (ots)

Die Staatsanwaltschaft Mainz führt ein Verfahren wegen schweren Bandendiebstahls gegen einen 33-jährigen und einen 36-jährigen Mann.

In der Nacht auf Freitag den 14. April wurden vom Gelände eines Fachbetriebes für Landmaschinen in Rheinhessen, drei Bagger und 1 Radlader, von zunächst unbekannten Tätern entwendet. Diesen gelang es, die Einzäunung des Betriebes zu überwinden und vier Fahrzeuge im Gesamtwert von ca. 200.000,- EUR von dem Gelände zu fahren.

Die Kriminalpolizei Mainz übernahm unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat die Ermittlungen. In enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller dieser Fahrzeuge konnten diese bereits am frühen Morgen über Ortungssysteme lokalisiert werden. Ein erstes Fahrzeug war nur wenige hundert Meter entfernt in einem Feldweg abgestellt. Die weiteren Fahrzeuge wurden in Bewegung geortet und befanden sich am späten Morgen in ca. 350 Kilometer Entfernung auf der Autobahn A 3, in der Nähe von Regensburg. Dort konnte durch die bayerische Polizei ein Sattelzug gestoppt werden, auf dessen geschlossener Ladefläche die drei zuvor entwendeten Fahrzeuge entdeckt wurden. Der Sattelzug sowie die drei Landmaschinen wurden sichergestellt. Fahrer und Beifahrer des LKW wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete ein Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft gegen die beiden Beschuldigten an, die anschließend in Justizvollzugsanstalten verbracht wurden. Das für Bandenkriminalität zuständige Fachkommissariat führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen.

