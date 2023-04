Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Versuchtes Tötungsdelikt in Arztpraxis - Folgemeldung der StA Mainz und des PP Mainz

Mainz (ots)

Nachdem es am Dienstag, 25.04.2023 zu einem Messerangriff in einer Mainzer Arztpraxis kam, hat im Anschluss an eine psychiatrische Begutachtung der Ermittlungsrichter des Amtsgericht Mainz am heutigen Nachmittag die einstweilige Unterbringung der Beschuldigten in einer psychiatrischen Einrichtung wegen eines versuchten Tötungsdeliktes angeordnet.

Der Zustand des Opfers hat sich stabilisiert. Die 50-jährige Frau ist mittlerweile ansprechbar. Die Gesamtumstände der Tat sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen

