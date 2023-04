Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - erneut Mülltonnenbrände in Mainz - 5.000,- EUR Belohnung für Hinweise

Mainz (ots)

Erneut haben in den letzten zwei Nächten Mülltonnen in der Mainzer Neustadt gebrannt. Nachdem 2022 über 60 Mülltonnenbrände mit über 100 zerstörten Mülltonnen bekannt geworden sind, gab es seit Anfang des Jahres zunächst keine neuen Brände. Nun haben aber gleich auf zwei aufeinanderfolgenden Tage wieder Mülltonnen gebrannt. Zunächst brannte in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 23:00 Uhr ein Mülleimer in der Josefstraße und nur wenige Minuten später eine 1.100 Liter große Mülltonne in der Inge-Reitz-Straße am Mainzer Zollhafen. Beide Brände konnte die Berufsfeuerwehr Mainz schnell löschen, so dass es zu keinen Gefahren für Anwohner kam. Ebenso gelang es der BFW Mainz in der Nacht von Montag auf Dienstag eine 1.000 Liter fassende Restmülltone zu löschen, ohne des es zu Gefahren für Anwohner kam. Auch hier wurde gegen 23:00 Uhr eine brennende Mülltonne, in diesem Fall in der Kreysigstraße, gemeldet. Polizeibeamten gelang es vor Eintreffen der Feuerwehr, die brennende Mülltonne aus einem Gitterverschlag herauszuziehen und damit einen Übergriff der Flammen zu verhindern.

In beiden Fällen hofft die Polizei nun erneut auf Hinweise aus der Bevölkerung. Bereits im Februar hatte die Staatsanwaltschaft Mainz eine Auslobung von 5.000,- EUR für Hinweise ausgesprochen, die zur Ermittlung von Tätern führen. Die Polizei hatte damals Plakate und Flyer verteilt um die Bewohner der Mainzer Neustadt nochmals um Mithilfe zu bitten.

Die Pressemitteilung dazu, finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5440440

