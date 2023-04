POL-PPMZ: Mainz - Frau bei Auseinandersetzung in Arztpraxis verletzt - Festnahme am Hauptbahnhof

Mainz (ots) - Die Notruffunktion einer Smartwatch hat in der Nacht auf Samstag (22.04.2023) gegen drei Uhr eine Verbindung zum Notruf 112 aufgebaut. In dem Telefonat kann eine geschockte Fahrerin Auskunft gegenüber dem Disponenten der Berufsfeuerwehr Mainz geben. Sofort entsendete Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz, eines Rettungsdienstes und der Polizei treffen am Unfallort in der Straße "Im Borner Grund" auf ...

