POL-PB: 18-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Paderborn (ots) - (mb) An der Westernstraße ist in der Nacht zu Dienstag, 10.01.2023, in ein Telefon-Geschäft eingebrochen worden. Die Täter flüchteten mit Handys und Tablets. Gegen 02.10 Uhr löste die Alarmanlage des an der Westernstraße gegenüber der Rampe zur Königstraße liegenden Telekom-Shops aus. Die Polizei wurde alarmiert und war in wenigen Minuten am Tatort. Die Eingangstür war mit einem Gullideckel ...

