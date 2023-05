Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Ingelheim - Mehrere Versammlungen am 1. Mai

Ingelheim (ots)

Wie angemeldet haben am 1.Mai-Feiertag mehrere Versammlungen in Ingelheim stattgefunden. Eine Versammlung der Partei "Die Rechte" fand, unter Beachtung der durch die Versammlungsbehörde auferlegten Auflagen und Teilnahme von 26 Personen, im Zeitraum von ca. 14 bis 15:20 Uhr statt. Mehrere Gegenversammlungen Ingelheimer Gruppierungen fanden mit ca. 400 Teilnehmern ebenfalls statt. Das Polizeipräsidium Mainz gewährleistete mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik und ca. 350 Einsatzkräften die Durchführung der Versammlungen. Diese verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Die Bundespolizei gewährleistete in Zusammenhang mit den Versammlungen die Sicherheit an den Bahnhöfen.

