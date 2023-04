Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.04.2023

Eschwege (ots)

Wildunfälle

Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein Reh auf der B 451 verendet. Gegen 05.20 Uhr war am Donnerstagmorgen ein 57-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen von Witzenhausen nach Hundelshausen unterwegs und übersah das Tier. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 700 Euro.

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau ist auf dem Weg von Velmeden nach Rommerode auf der K 43 mit einem Reh zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 02.45 Uhr. Der Wagen der Frau wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Das Tier verschwand in die angrenzende Feldgemarkung.

Weitere Zusammenstöße zwischen Pkw und Wild ereigneten sich am Donnerstagmorgen auch auf der B 27 zwischen BSA und Ellershausen. Gegen 05.10 Uhr geriet eine Frau mit ihrem Wagen in eine Rotte Frischlinge. Augenscheinlich kam es dabei aber zu keiner Beschädigung am Auto. Etwas später gegen 05.37 erfasste eine Autofahrerin auf dem gleichen Streckenabschnitt ein Reh, was dadurch tödlich verletzt wurde. Der Schaden an dem beteiligten Pkw ist noch nicht beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Geldbörse; Polizei sucht Zeugen

Einer 72-jährigen Frau aus Helsa ist am Mittwoch gegen 14.20 Uhr im Aldi-Markt in Hessisch Lichtenau (Leipziger Platz) die Geldbörse aus der Jackentasche geklaut worden. Darin waren u.a. Bargeld, Krankenkassenkarte, Bankkarten und diverse Dokumente. Der Stehlwert beläuft sich auf 100 Euro. Die Frau konnte noch zwei verdächtige Personen beschreiben, die eventuell für den Diebstahl in Frage kommen. 1. Person: männlich, ca. 1,70m, ca. 40 Jahre alt, kurze dunkle Haare, kurzen Vollbart, dunkel gekleidet, eher osteuropäisches Erscheinungsbild 2. Person: männlich, dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Handy und Geldbörse von Kunden des Lidl-Marktes Witzenhausen geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Mittwoch ist eine 72-jährige Kundin im Verkaufsraum des Lidl-Marktes im Laubenweg von einer unbekannten weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt worden. Dadurch abgelenkt gelang es letztlich einem zweiten, männlichen Täter, das Portmonee der Frau aus einer Tasche am Einkaufswagen Frau zu klauen. Darin enthalten waren diverse Dokumente u.a. Führerschein Krankenkassenkarte, sowie mehrere Bankkarten und der Rentenausweis der Frau. Darüber hinaus auch ein 3-stelliger Bargeldbetrag. Der Stehlschaden beziffert sich auf insgesamt 560 Euro. Der Vorfall ereignete sich etwa gegen 10.00 Uhr. Die ablenkende Frau wird wie folgt beschrieben: 165-170 cm groß, schlank, blonde, gelockte halblange Haare. Die Frau sprach in einem ausländischen Akzent und in gebrochenem Englisch, zu dem andere Täter ist nichts weiter bekannt.

In einem weiteren Fall ist bereits am Dienstagvormittag einer 68-jährigen Kundin aus Witzenhausen während ihres Einkaufs das Mobiltelefon, ein Smartphone Samsung S 21, im Wert von 500 Euro geklaut worden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 10.30 und 11.00 Uhr ebenfalls im Lidl-Markt im Laubenweg in Witzenhausen. Die Geschädigte hatte das hochwertige Mobiltelefon in einer Tasche im Einkaufswagen aufbewahrt und ließ den Wagen kurzzeitig unbeaufsichtigt. Diesen Umstand nutzen die Diebe aus, um das Mobiltelefon an sich zu bringen.

In beiden Fällen erhoffen sich die Beamten der Polizei Witzenhausen nun Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

