POL-ESW: Schuppen-/Carport bei ehemaliger Discothek gerät in Brand

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis Ein 34-jähriger Autofahrer aus Meinhard ist am Dienstagabend mit einem Reh zusammengestoßen, als er gegen 21.15 Uhr auf der L 3300 von Weißenborn in Richtung Eschwege unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle, der Pkw ist mit 2500 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine 53-jährige Autofahrerin aus Waldkappel stieß am heutigen Mittwochmorgen um kurz vor 06.00 Uhr ebenfalls mit einem ...

mehr