POL-ESW: Pressebericht vom 24.04.23 (2)

Verkehrsunfall

Auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße beabsichtigte heute Mittag ein 63-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw Citroen, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Einbruch in Pfarramt

Zwischen dem 23.04.23, 10:30 Uhr und dem 24.04.23, 08:15 Uhr drangen unbekannte Täter in das Gebäude des Katholischen Pfarramtes St. Nikolaus in der Straße "Vor dem Obertor" in Wanfried ein. Nachdem ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet wurde, begaben sich der oder die Täter in das Gebäude, wo zwei weitere Türen zu den einzelnen Büroräumen aufgehebelt wurden. Aus einem dieser Räume wurden neben Bargeld noch USB-Sticks entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Telefon: 05651/9250.

