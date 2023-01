POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim Eine größere Menge illegaler Drogen haben Polizeibeamte nach einem Brand am späten Mittwochabend in einer Wohnung in Pforzheim entdeckt. Ein 48-Jähriger befindet sich ...

mehr