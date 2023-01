Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim, L 1132 - Mehrere Beinahe-Unfälle - Fahrerin leidet an Nachtblindheit - Zeugen gesucht

Ötisheim (ots)

Trotz ihres eingeschränkten Sehvermögens bei nächtlichen Autofahrten war eine 74-jährige Frau am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Landesstraße 1132 zwischen Ötisheim und Mühlacker unterwegs. Jedes Mal, wenn ihr auf der Strecke ein Fahrzeug entgegenkam, war sie vom Scheinwerferlicht derart geblendet, dass sie ihren Golf zu weit nach links lenkte, auf die Gegenfahrbahn geriet und die entgegenkommenden Fahrer zu abrupten Brems- und Ausweichmanövern zwang. Zu einem tatsächlichen Zusammenstoß kam es glücklicherweise nicht. Die Polizei in Mühlacker hat die Ermittlungen in dieser Verkehrsangelegenheit aufgenommen und bittet vor allem diejenigen Fahrerinnen und Fahrer, die gefährdet wurden, sich unter (07041) 96930 zu melden.

