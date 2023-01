Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeibeamte entdecken nach Brand in Wohnung größere Menge Drogen - 48-Jähriger in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Eine größere Menge illegaler Drogen haben Polizeibeamte nach einem Brand am späten Mittwochabend in einer Wohnung in Pforzheim entdeckt. Ein 48-Jähriger befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Polizisten waren ursprünglich wegen eines Feuers, das gegen 22:30 Uhr in einer Wohnung ausgebrochen war, zu dem betreffenden Anwesen in Brötzingen geeilt. Den Brand hatten die Kräfte der Pforzheimer Feuerwehr schnell unter Kontrolle und es wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro. Unbekannt ist noch die konkrete Ursache für das Feuer, wobei die bisherigen Erkenntnisse auf Fahrlässigkeit hindeuten.

Während ihrer Ermittlungen zur Brandursache entdeckten die Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd sowie des Kriminaldauerdienstes eine offen umherliegende Tüte mit Marihuana. Nach einer folgenden Wohnungsdurchsuchung waren es letztlich kiloweise Drogen, welche die Polizisten beschlagnahmten. Außerdem nahmen die Einsatzkräfte den 48-Jährigen, bei dem es sich um den Wohnungsinhaber handelt, fest.

Der dringend Tatverdächtige, ein deutscher Staatsangehöriger, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und ihn in Vollzug setzte. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell