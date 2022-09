POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht an der Wallstraße

Rhede (ots) - Am Dienstag, dem 13.08.2022 mehrten sich in den Sozialen Medien Hinweise, dass in Rhede Kinder durch einen unbekannten Mann angesprochen worden sein sollen. Dieser sei mit einem schwarzen Wagen mit teils abgedunkelten Scheiben unterwegs gewesen, in dem auch zwei weitere Männer gesessen haben sollen. Die Verunsicherung unbeteiligter Eltern schlug sich am ...

mehr