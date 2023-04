Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.04.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Büroräume

Ein Einbruch ereignete sich vergangene Nacht in der Bahnhofstraße in Wanfried. Dort gelang es unbekannten Tätern in die Büroräume einer Versicherung einzudringen. Dabei wurde eine Tür aufgehebelt, eine weitere mit einem vorgefundenen Schlüssel geöffnet. Aus einem Schrank entwendeten der oder die Täter Bargeld in Höhe von 15 EUR, aus dem zweiten Büro wurde eine Geldkassette mit ca. 80 EUR entwendet. Sachschaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 47-Jähriger aus Herleshausen die Arnsberger Straße in Herleshausen-Unhausen und beabsichtigte nach links auf die B 400 einzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 29-Jähriger aus Annaberg die B 400 und beabsichtigte mit einem Klein-Lkw auf die Arnsberger Straße abzufahren. Im Einmündungsbereich missachtete der 47-Jährige die Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 6500 EUR kam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 47-Jährigen einen Wert von ca. 0,4 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Witzenhausen

Geldbörsendiebstahl

Um 12:26 Uhr wurde heute Mittag einer 86-Jährigen aus Witzenhausen die Geldbörse während des Einkaufs entwendet. Die Geschädigte hielt sich in einem Markt in der Industriestraße in Kleinalmerode auf und bemerkte den Diebstahl an der Kasse. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

