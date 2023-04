Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche

Eschwege (ots)

Einbrüche in der Eschweger Innenstadt

Zwischen dem 18.04.23, 19:00 Uhr und dem 19.04.23, 08:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein EDV-Geschäft in der Marktstraße in Eschwege einzubrechen, scheiterten jedoch beim Aufhebeln der Ladentür. Sachschaden: 250 EUR.

In derselben Nacht drangen der oder die Täter auch in das Rathausgebäude (Standesamt) am Obermarkt ein. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, durchsuchte man ein Zimmer und entwendete ca.10 Euro Bargeld. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Einbrüche auch in Wanfried

Auch in Wanfried waren Einbrecher unterwegs. In der vergangenen Nacht verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Geschäft in der Marktstraße. Nachdem eine Tür aufgehebelt wurde, wurde aus den Geschäftsräumen ein PC der Marke "Medion" sowie eine Trinkgeldkasse in Form eines blauen Schuhs gestohlen. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich ebenfalls in der Marktstraße, wo versucht wurde, die Eingangstür eines Haarstudios aufzuhebeln. Da ein gewaltsames Öffnen der Tür nicht gelang, blieb es beim Sachschaden von ca. 200 EUR.

Auch die Polizeistation Hessisch Lichtenau meldet mehrere Einbruchsversuche.

Betroffen ist ein Mehrfamilienhaus in der Burgstraße, wo der oder die Täter versuchten die Eingangstür des Haues aufzuhebeln, worauf mehrere Hebelspuren hindeuten. Die Tür wurde dabei beschädigt; ein Eindringen fand nicht statt. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Ein weiterer Einbruchsversuch wird einige Häuser weiter, ebenfalls in der Burgstraße, gemeldet. Dort wurde versucht, die Tür eines Mehrfamilienhauses gewaltsam zu öffnen, wodurch ein Sachschaden von ca. 100 EUR entstand. Die beiden Taten dürften sich am 19.04.23, zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr ereignet haben. In diesem Zusammenhang fiel einer Zeugin ein ca. 40-Jahre alter Mann auf, der zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr an diesem Wohnhaus klingelte und angab wegen des Internets zu kommen. Der Mann wurde jedoch nicht eingelassen. Er sprach deutsch und hat eine Glatze. Inwieweit dieser Mann mit den Taten im Zusammenhang steht, kann derzeit nicht beurteilt werden.

Aus dem Kiefernweg in Hessisch Lichtenau-Föhren wird ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Hier wurde versucht die Eingangstür aufzuhebeln, was ebenfalls nicht gelang. Sachschaden: 150 EUR. Diese Tat wurde gestern Mittag, um 12:47 Uhr, festgestellt.

Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr begaben sich gestern Abend Unbekannte auf das Gelände der Grundschule in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau. Eine auf dem Schulgelände befindliche Hütte, die der Aufbewahrung von Spielgeräten dient, wurde über das Dach betreten, nachdem man das Oberlicht zerstört hatte. Aus der Hütte wurden dann Spielgeräte genommen, mit denen man auf dem Schulgelände herumfuhr. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um vier Personen im Kindes- und Jugendalter handeln. Sachschaden: 250 EUR. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

