POL-ESW: Radfahrer angefahren und verletzt; Pkw kommt von Fahrbahn ab

Eschwege (ots)

Radfahrer unter Alkoholeinfluss angefahren

Um 05:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 47-Jähriger aus Eschwege mit einem Fahrrad den Westring in Eschwege in Richtung Schützengraben. Er beabsichtigte in Höhe Haus-Nr. 55 nach links abzubiegen, was der nachfolgende 33-Jährige Eschweger übersah und den Radfahrer auf die Motorhaube seines Pkws auflud. Mit dem Pkw geriet er dann nach links auf den Gehweg, wo er in Höhe Haus-Nr. 46 zum Stehen kam. Dort fiel der Radfahrer von der Motorhaube, möglicherweise noch gegen ein dortiges Verkehrsschild. Der 47-Jährige wurde dabei verletzt und nach Behandlung am Unfallort in ein Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 00:55 Uhr wurde vergangene Nacht ein 55-Jähriger aus Steimbke im Bereich der Bahnhofstraße / Franzrasen in Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte war er unter Alkoholeinfluss unterwegs, was ein durchgeführter Test mit ca. 3,3 Promille auch bestätigte. Es folgten Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich vergangene Nacht, gegen 03:30 Uhr, auf der B 7 ereignete hat. Zur Unfallzeit war ein 20-Jähriger aus Lauscha mit seinem Pkw zwischen Datterode und Netra unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Röhrda verlor er die Kontrolle über sein Auto, weil er - nach eigenen Angaben - kurz eingeschlafen war. Dadurch kam der Pkw nach links von der Bundesstraße ab, fuhr dort in den Graben und frontal gegen ein Entwässerungsrohr. Dabei wurde das Auto nach oben katapultiert und landete am Ende in dem Entwässerungsgraben. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch das Unfallgeschehen wurde viel Erdreich und Steine aufgeschleudert und auf die Bundesstraße verteilt, so dass der Einsatz der Straßenmeisterei erforderlich wurde. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 04:40 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 32-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die L 3238 zwischen Gertenbach und Stiedenrode. In Höhe des dortigen Sportplatzes kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der den Aufprall nicht überlebte. Sachschaden am Pkw: ca. 1300 EUR.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

