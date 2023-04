Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.04.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit Pkw zurückgerollt

Am gestrigen Nachmittag, um 17:26 Uhr, befuhr ein 84-Jähriger aus Eschwege mit seinem Auto in Wanfried die Straße "In der Werraaue" und beabsichtigte nach links abzubiegen. Nachdem er angehalten hatte, rollte sein Pkw zurück und stieß mit dem dahinter stehenden Pkw, der von einem 26-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde, zusammen. Sachschaden: ca. 1.000 Euro.

Unfallflucht

Zwischen dem 16.04.23 und dem 18.04.23, 07:00 Uhr befuhr ein LKW den Westring in Eschwege und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur Straße "Diebach" nach rechts einzubiegen. Dabei wurde ein Grundstückspfosten beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand. Der Fahrer flüchtete und hinterließ am Unfallort einen Radschutz des LKWs. Hinweise: 05651/ 9250.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 15.04.23, 11:00 Uhr und dem 18.04.23, 16:24 Uhr wurde in der Kleingartenanlage in der Straße "Am Baumesrain" in Eschwege auf einem Grundstück ein Maschendrahtzaun an zwei Stellen durchtrennt und eine Glasscheibe, ein Trampolinnetz und eine Strebe am Trampolin beschädigt. Insgesamt kommt es zu einem Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise: 05651/ 9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Am 19.04.23, um 00.31 Uhr, befuhr eine 44-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Auto die L 3247 zwischen Herleshausen und Frauenborn. Ein Reh überquerte die Straße und wurde durch den Zusammenstoß mit dem Pkw tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Unfallfluchten

Nachgemeldet wird noch eine Unfallflucht, die sich bereits am 14.04.23 auf dem Parkplatz einer Arztpraxis "Hinter den Teichhöfen" ereignet hat. Der Parkplatz selbst befindet sich in der Steingasse. Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein roter Audi A6 am Heck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Sachschaden: ca. 1200 EUR.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Nacht vom 17.04.23 auf den 18.04.23 zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr in Witzenhausen in der Straße "Am Sande". Dabei wurde ein grüner Opel Corsa am Heck sowie am Radkasten beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter Tel. 05542/93040 entgegen.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler/ Martha Ludwig

