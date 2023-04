Polizei Eschwege

POL-ESW: Ermittlungserfolg im Zusammenhang mit den Diebstählen von Zigarettenautomaten

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit einer Vielzahl von kompletten Entwendungen von Zigarettenautomaten kann die Eschweger Polizei einen Ermittlungserfolg vermelden.

Ursächlich dafür war das Entwenden von zwei Zigarettenautomaten am 11.04.23 im Bereich Hedemünden/ Niedersachsen. Im Rahmen der Fahndung fiel ein Pkw mit Anhänger auf, der ein Eschweger Kennzeichen hatte. Die in der Fahndung eingebundenen Polizeikräfte der Polizeidirektion Werra-Meißner konnten das Fahrzeuggespann auf der B 27 in Höhe von Albungen "aufnehmen" und kurz darauf in Eschwege in der Niederhoner Straße anhalten und kontrollieren.

Vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Im Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen, drei sind in Eschwege wohnhaft, eine Person in Wehretal. Es handelte sich dabei um zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Sämtliche Personen wurden zur Polizeistation sistiert und dort vernommen. Weitere zwei Personen, welche nach Tatbegehung in Hann. Münden das Fahrzeug verlassen hatten und dann aus Friedland mit dem Cantus nach Eschwege gefahren sein wollen, erschienen im Nachgang freiwillig bei der Polizeistation in Eschwege. Dabei handelt es sich um einen 28-Jährigen und eine 24-Jährige, die ebenfalls in Eschwege wohnhaft sind. In den Vernehmungen räumten die sechs Tatverdächtigen dann ein, neben den beiden Diebstählen in Hedemünden, noch insgesamt 11 weitere Taten begangenen zu haben, bei denen Zigarettenautomaten komplett entwendet wurden. Die Automaten wurden im Anschluss meistens in Feld- und Waldgebieten aufgebrochen. Bei den zugegebenen Taten handelt es sich um die Tatorte in Waldkappel (2x), in Eltmannshausen (2x), Hoheneiche, Langenhain, Vockerode, Wellingerode, Kleinalmerode (2x) und Wendershausen. Der Gesamtschaden der eingeräumten Taten beläuft sich auf ca. 65.000.- EUR. Die Beute aus den Diebstählen in Hedemünden will man unterwegs "entsorgt" haben und konnte bislang auch nicht aufgefunden werden.

Weitere Taten werden geprüft

Des Weiteren wird durch die ermittelnden Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschwege geprüft, ob die Tatverdächtigen für weitere Straftaten in Zusammenhang mit den Zigarettenautomatendiebstählen infrage kommen. Hierzu zählen auch Straftaten in den benachbarten Landkreisen und Bundesländern, so auch aus dem Bereich Geismar (Thüringen), wo es zu vier derartigen Diebstählen kam. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Werra-Meißner wurden bislang 36 Straftaten angezeigt, bei denen die Automaten komplett entwendet oder aber direkt aufgebrochen wurden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Entsprechende Durchsuchungen verliefen negativ.

Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt; der Anhänger - der geliehen war - wieder dem Eigentümer ausgehändigt.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell