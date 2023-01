Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Arbeitsintensiver Jahreswechsel für die Feuerwehr Stuttgart

Stuttgart (ots)

- Feuerwehr Stuttgart zu 121 Einsätzen alarmiert

- 72 Brandeinsätze im Stadtgebiet Stuttgart

- Balkon- und Fassadenbrände, Tiefgaragenbrand, Küchenbrand in Altenheim

Nach zwei ruhigen Jahreswechseln in Folge, war der diesjährige Jahreswechsel wieder eine sehr arbeitsreiche Nacht für die Feuerwehr Stuttgart. Der Dienst auf den Stuttgarter Feuerwachen begann am Silvestertag zunächst ruhig und es mussten alltägliche Einsatzlagen wie Personen hinter verschlossenen Türen, ausgelöste Brandmelde-anlagen und medizinischen Transportunterstützungen abgearbeitet werden.

Vom 31.12.2021 12:00 Uhr bis zum 01.01.2022 5:00 Uhr arbeitete die Feuerwehr Stuttgart 121 Einsätze ab, welche sich wie folgt aufteilten:

72 Brandeinsätze

37 Rettungsdiensteinsätze

12 Technische Hilfeleistungen

Die Rettungsdiensteinsätze beziehen sich nur auf die zwei Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Stuttgart. Zahlreiche weitere Rettungsdienst-einsätze wurden durch Einsatzkräfte andere Organisationen abgearbeitet.

In den ersten vier Stunden des neuen Jahres wurde im Stadtgebiet Stuttgart 255 Mal der europaweite Notruf 112 gewählt, um Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst zu melden. Dies ist deutlich mehr, als in einer durchschnittlichen Samstagnacht.

Bei den Brandeinsätzen handelte es sich hauptsächlich um Kleinbrände von Mülleimern, Hecken, Weihnachtsbäumen, Kinderwägen und Unrat. Es mussten aber auch mehrere größere Einsätze abgearbeitet werden, bei denen durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr größerer Schaden verhindert werden konnte. Auch zahlreiche Brandmelde-anlagen lösten durch die Rauchentwicklung von Silvesterfeuerwerk aus. An mehreren Veranstaltungsorten sicherten Brandsicherheitswachen der Feuerwehr die Feierlichkeiten ab.

Im Einsatz waren drei zusätzliche Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr, ein zusätzlicher Führungsdienst, dienstfreies Personal für die Integrierte Leitstelle und eine zusätzliche Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr Stuttgart. Zudem waren zahlreiche Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart im Einsatz. Durch diese Maßnahmen konnten die zahlreichen und oftmals parallellaufenden Einsätze gut abgearbeitet werden.

Mehrere Brandereignisse vor der Silvesternacht

Bereits an den Tagen vor dem Jahreswechsel kam es zu mehreren Brandereignissen, welche vermutlich durch Feuerwerk ausgelöst wurden. Insbesondere brennende Mülleimer, aber auch Vegetationsbrände und brennender Unrat beschäftigte die Feuerwehr. Am 30.12.2022 kam es beispielsweise am Emil-Schuler-Platz in Zuffenhausen zum Vollbrand einer größeren Papiermülltonne. Diese konnte mittels eines Löschrohres abgelöscht werden. Am 30.12.2022 gegen 22:25 Uhr brannten größeren Mengen Unrat an einer Lagerhalle in der Naststraße in Bad Cannstatt. Glücklicherweise konnte der Brand durch einen Anwohner mittels Feuerlöscher begrenzt und durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Am frühen Morgen des 31.12.2022 löste gegen 00:45 Uhr die Brandmeldeanlage einer S-Bahn-Station in der Silberburgstraße aus. Als Auslösegrund konnte der Rauch von abgebranntem Feuerwehr festgestellt werden.

Auszug aus dem Einsatzgeschehen

31.12.2022, 12:50 Uhr, Stuttgart-Süd: Höhenrettung unterstützt Patiententransport

Am Samstagmittag stürzte eine Person auf einem Waldweg an der Dobelklinge und verletzte sich am Bein. Aufgrund des unwegsamen Geländes unterstützten die Höhenretter der Feuer- und Rettungswache 5, gemeinsam mit Einsatzkräften der Feuerwache 1 den Patiententransport. Hierbei kam eine spezielle Einradtrage zum Einsatz. An der nächsten Straße konnte der Patient an den Rettungsdienst übergeben werden. Dieser transportierte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Stuttgarter Krankenhaus.

31.12.2022, 20:40 Uhr, Stuttgart-Bad Cannstatt: Personenrettung

Nachbarn teilten über den europaweiten Notruf 112 mit, dass in der Martin-Luther-Straße eine bewusstlose Person in ihrer Wohnung liegt. Da kein Zugang zur Wohnung bestand, öffnete die Feuerwehr eine Wohnungstür und unterstützte im Anschluss die medizinische Versorgung der Patientin.

31.12.2022, 20:45 Uhr, Stuttgart-Bad Cannstatt: Küchenbrand in Altenheim

Eine automatische Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr in ein Stuttgarter Altenheim in der Gleißbergstraße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein Gebäudeteil bereits stark verraucht und Mitarbeitende meldeten einen gelöschten Küchenbrand. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierte ein Atemschutztrupp die verbrannte Kücheneinrichtung auf Glutnester. Weitere Einsatzkräfte überprüften die restlichen Geschosse des Altenheimes auf eine Rauchausbreitung. Glücklicherweise kam es an dieser Einsatzstelle zu keinen Verletzten.

31.12.2022, 20:55 Uhr, Stuttgart-Bad Cannstatt: Brennende Fassadenteile

Passanten entdeckten ein brennendes Fassadenteil an einem Geschäftsgebäude im Bertha-Thalheimer-Weg. Es handelte sich um ein Element zur Fassadenbegrünung. Mittels eines Löschrohrs konnte der Brand gelöscht werden. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierte die Feuerwehr den betroffenen Fassadenbereich auf Glutnester.

31.12.2022, 23:25 Uhr, Stuttgart-Bad Cannstatt: Balkonbrand

In einem Hochhaus in der Rostocker Straße stand ein Balkon in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Balkone konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Brand wurde mit einem Löschrohr abgelöscht und die betroffene Wohnung belüftet. Der Rettungsdienst untersuchte eine Bewohnerin des Gebäudes, welche aber glücklicherweise keine weitere medizinische Hilfe benötigte.

31.12.2022, 23:50 Uhr, Stuttgart-Burgholzhof: Balkonbrand

Auf einem Balkon in der James-F.-Byrnes-Straße kam es zu einem Balkonbrand. Über eine Drehleiter konnte die Feuerwehr den Brand mit einem Kleinlöschgerät ablöschen.

01.01.2023, 00:25 Uhr, Stuttgart-Botnang: Brand in Tiefgarage

Anwohner meldeten eine Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage in der Paul-Lincke-Straße. Durch zwei Atemschutztrupps konnte ein brennender Elektroroller und weitere brennende Gegenstände in einem abgeschlossenen Abteil der Tiefgarage lokalisiert und abgelöscht werden. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die angrenzenden Wohnhäuser auf eine mögliche Rauchausbreitung.

01.01.2023, 01:10 Uhr, Stuttgart-Fasanenhof: Brennender Müllunterstand

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Müllunterstand in der Kurt-Schumacher-Straße in Vollbrand. Dieser konnte mit einem Löschrohr abgelöscht werden. Da sich der Brand auch auf einen Stromkasten ausbreitet, kam ein CO2-Löscher zum ablöschen des Stromkastens zum Einsatz.

01.01.2023, 01:15 Uhr, Stuttgart-Wangen: Feuerwerk in Hotel gezündet

Unbekannte zündeten in einem Hotel in der Weißensteiner Straße ein Feuerwerk. Hierdurch lösten die Rauchmelder aus. Eine Kontrolle durch die Feuerwehr ergab, dass es glücklicherweise zu keinem Brandausbruch gekommen ist.

01.01.2023, 03:14 Uhr, Stuttgart-Nord: Brand in Fassade

Durch einen Brand auf einer Terrasse in der Mönchhaldenstraße griff das Feuer auf die Hausfassade über und es kam zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung an den Rettungsdienst übergeben. Teile der Fassade mussten durch die Feuerwehr geöffnet werden, um den Brand zu löschen. Die verrauchte Wohnung belüfteten Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einem maschinellen Lüftungsgerät.

01.01.2023, 04:00 Uhr, Stuttgart-Möhringen: Brennender Müllunterstand

In der Probststraße brannte ein Müllunterstand in voller Ausdehnung. Mittels zwei Löschrohren konnte der Brand gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kontrollierte die Feuerwehr mehrere angrenzende Wohnungen.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell