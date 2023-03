LPI-GTH: Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand

Waltershausen / LK Gotha (ots) - Im Südviertel von Waltershausen kam es am Freitagabend zu einer Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe. Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Clara-Zetkin-Straße zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr einen Ziegelstein gegen ein Fenster einer Paterrewohnung geworfen und so die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Gotha Zeugen das ...

mehr