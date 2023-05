Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufmerksamer Zeuge verfolgt Taschendiebe

Kaiserslautern (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Dienstag zwei jugendliche Diebe geschnappt. Der Zeuge beobachtete gegen 18 Uhr, wie die beiden 14- und 15-Jährigen eine Schwimmtasche aus dem Warmfreibad mitnahmen. Vor dem Schwimmbad durchwühlten sie die Tasche und nahmen den darin befindlichen Geldbeutel an sich. Der Zeuge verfolgte die Jugendlichen bis zum Messeplatz. Dort hielt eine Polizeistreife die beiden an und kontrollierte sie. Gegenüber den Beamten gestanden die beiden Langfinger ihre Tat. Sie wurden in die Obhut ihrer Eltern gegeben. Das Diebesgut konnte an seinen eigentlichen Besitzer zurückgegeben werden. |elz

