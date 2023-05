Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek

Tornesch - Einbrüche in Container und Supermarkt

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es sowohl in Halstenbek als auch in Tornesch zu Einbrüchen in Gewerbeobjekte gekommen.

In der Halstenbeker Industriestraße drangen Unbekannte zwischen dem frühen Freitagnachmittag und Samstagmittag in mehrere Überseecontainer ein, die als Reifenlager dienten. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde allerdings nichts gestohlen.

In Tornesch löste am frühen Montagmorgen, um 04:17 Uhr, die Alarmanlage im Rewe-Markt in der Esinger Straße aus.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen umstellten das Gebäude, stellten Einbruchsspuren fest und durchsuchten das Geschäft im Anschluss ergebnislos.

Während der Anzeigenaufnahme ließ sich kein Diebesgut feststellen.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Pinneberg die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell