Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch im Herold-Center - Täter flieht unerkannt

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 30.04.2023, ist es in der Berliner Allee in Norderstedt zum Einbruch in mehrere Geschäfte gekommen.

Kurz nach 02:00 Uhr löste eine Alarmanlage aus, woraufhin sich zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu der Örtlichkeit begaben und in einem Imbiss im Erdgeschoss des Einkaufszentrums einen maskierten Mann feststellten.

Der Unbekannte versuchte die Sicherheitsdienstler zu verletzten und floh unerkannt. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen im Innenstadtgebiet verlief während der Nacht erfolglos.

Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes blieben unverletzt.

Im Rahmen der Tatortaufnahme wurden mehrere gewaltsam geöffnete Kassenladen in mehreren Geschäften festgestellt. Zur Summe des mutmaßlich gestohlenen Bargeldes liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 17-Jährigen mit einer Körpergröße von circa 1,70 Metern und von schlanker Statur gehandelt haben. Er hatte lockige, schwarze Haare und war dunkel bzw. sportlich gekleidet. Das Gesicht war unter einem Tuch mit einem Totenkopf verborgen. Der Unbekannte hatte einen Rucksack bei sich.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt suchen Zeugen und bitten um Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung und Identität des Unbekannten unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell